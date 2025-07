Domenica 13 luglio si disputerà il Trofeo Città di Maria, organizzato dal Team Bykers Viggiano, in contrada Case Rosse di Viggiano. La tredicesima edizione di questo tradizionale appuntamento estivo per il movimento ciclistico giovanile under 13 promette una giornata entusiasmante nell'ambito del Campionato Regionale giovanissimi per società FCI Basilicata, Il ritrovo sarà alle 8:00 nei pressi dell'Hotel Kiris, mentre la partenza è prevista per le 10:00. Il percorso di gara si svolgerà su sterrato, con due distanze: 500 metri per le categorie G1-G2-G3 e 1.000 metri per le categorie G4-G5-G6.



CAMPOMAGGIORE – Si avvicina il 13 luglio, giorno in cui si svolgerà il Trofeo Città dell’Utopia a Campomaggiore. Le Motostaffette Potenza lavorano per allestire al meglio questa nuova edizione dedicata ai cicloamatori con l’apporto determinante del sodalizio pugliese della Spes Alberobello e della Pro Loco di Campomaggiore, frutto di uno sforzo laborioso di tutti coloro che collaborano e si sentono parte attiva dell'organizzazione. Il circuito, ondulato e lungo 3,5 chilometri, sarà ripetuto 18 volte (1 giro turistico e 17 giri agonistici): partenza ufficiale da Piazza Zanardelli, corso Umberto I, via Spanocchi Quintilla, via Garibaldi, via Rocco Scotellaro, SP 13, via Donato Poveromo, via Gioacchino Cutinelli Rendina, via Generale Carlo Alberto Abbate, via Cavaliere Vincenzo De Marco, rondò via Garibaldi, SP 13 di Castelmezzano, via Martiri del Lavoro, via M. Pagano, corso Umberto I (arrivo). Il ritrovo è fissato alle 7:30 in piazza Zanardelli, mentre la partenza ufficiale è prevista alle 9:30.



NOTO (SICILIA) - Il Trofeo delle Regioni su pista, giunto alla terza edizione, è riservato ai Comitati Regionali FCI con la presenza della rappresentativa della Basilicata. E prevede tre prove di qualificazione alla finale nazionale, che quest’anno si terrà in Emilia Romagna a Forlì l’11 settembre. Le categorie ammesse sono esordienti, allievi e juniores, sia uomini che donne. Per le prove di qualificazione, i comitati regionali vengono suddivisi in tre macroaree e la Basilicata sosterrà la trasferta in Sicilia a Noto per le qualificazioni dell’area Sud in programma venerdì 11 luglio. Queste le specialità in programma: esordienti (omnium/madison), donne esordienti (omnium/madison) allievi (inseguimento a squadre/madison/velocità a squadre), donne allieve (eliminazione/madison/velocità a squadre), juniores (eliminazione/madison/velocità a squadre/km) donne juniores (eliminazione/km). Per la rappresentativa lucana, seguita in loco da Nicola Perciante e dal meccanico Nino Lioi, prenderanno parte alle varie prove: Giuseppe Manicone (Team Alto Bradano) tra gli esordienti; Felice Carlomagno (Ciclo Team Valnoce), Vincenzo Mecca (Team Alto Bradano), Francesco Pace (Team Alto Bradano) e Marco Santarsiero (Motostaffette Potenza) tra gli allievi; Federico Calia (Team Alto Bradano), Rocco Carella (Team Alto Bradano) e Alessandro Claps (Pro.Gi.T Cycling Team) tra gli juniores.