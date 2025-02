Un carico di 27 chilogrammi di cocaina purissima è stato scoperto e sequestrato nel porto di Gioia Tauro dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La droga era nascosta in un container carico di banane proveniente dall’Ecuador e diretto a un porto della regione caucasica.



L’operazione è frutto di un’attenta analisi dei flussi di merci in transito nell’area portuale. I finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro, insieme ai funzionari ADM, hanno individuato il carico grazie a sofisticati scanner e all’ausilio delle unità cinofile. Lo stupefacente era abilmente occultato tra migliaia di scatole di banane per eludere i controlli, ma l’esperienza e le tecnologie delle forze dell’ordine hanno permesso di intercettarlo prima che potesse raggiungere il mercato illegale.



Secondo le stime investigative, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 4 milioni di euro alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga. L’operazione rappresenta un duro colpo per i sodalizi criminali che sfruttano Gioia Tauro come crocevia dei traffici illeciti.



Il porto calabrese, infatti, è da tempo oggetto di un rigido dispositivo di controllo da parte della Guardia di Finanza e dell’ADM, che operano sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria per contrastare il narcotraffico internazionale e tutelare la legalità, la sicurezza e la salute pubblica in Italia e in Europa.