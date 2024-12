E' quasi tutto pronto per "In sella all'inclusione: equitazione per tutti", il primo evento sportivo organizzato nell'ambito del progetto S.E.N.T.I.E.R.I. (Sostenibilità, Esperienze, Natura, Territorio, Integrazione, Empowerment, Riconnessione, Innovazione) che vede come capofila la scuola di alta formazione SafesPro, che risulta vincitrice del bando C.Os.T.A. di Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri - ministro per le Disabilità.

La manifestazione si svolgerà presso il Maneggio Il Ghibli, in via Monte della Foggia a Grottaglie, sabato 7 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30.

"In sella all'inclusione: equitazione per tutti" è una mattinata all'insegna dell'inclusione sociale attraverso l’equitazione, con attività che mettono in luce il potere terapeutico e aggregativo attraverso il contatto con i cavalli.

Il programma è ricco e coinvolgente, con lezioni individuali e di gruppo con istruttori qualificati, giochi equestri e percorsi di abilità per grandi e piccoli, degustazioni di prodotti tipici locali, per valorizzare le eccellenze anche gastronomiche del territorio.

Attraverso il contatto con i cavalli, l’evento si pone come obiettivo la sensibilizzazione sull’importanza dell’inclusione e sulla capacità di questo sport di creare connessioni tra persone di ogni età e abilità.

"In sella all'inclusione" è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e scoprire come l’equitazione possa essere uno straordinario veicolo di integrazione e scoperta.

Per informazioni ed iscrizioni, è possibile contattare il numero 3773570479.



“Siamo felici di questo progetto – commenta la direttrice di SafesPro Domenica Leone – che ha come obiettivo quello di trasformare l'offerta turistica nella provincia di Taranto, creando un sistema di turismo accessibile e inclusivo. Vogliamo arricchire il settore del turismo attraverso servizi inclusivi rivolti a persone con disabilità, promuovendo al contempo il patrimonio culturale, storico, enogastronomico e naturale del territorio”.



“"S.E.N.T.I.E.R.I." rappresenta un modello innovativo di turismo inclusivo che punta a valorizzare le risorse naturali e culturali della Puglia – continua la dott.ssa Leone - migliorando al contempo l’offerta turistica regionale. Grazie alla stretta collaborazione tra enti pubblici, privati e associazioni, il progetto getta le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio, in linea con l’iniziativa "Puglia Destination for All" e con le politiche regionali e internazionali di inclusione e sostenibilità”.