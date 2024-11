Sono sette le persone arrestate dai poliziotti della Squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso per estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso. Le estorsioni, commesse nei confronti di commercianti e imprenditori della zona di Vit... -->continua

13/11/2024 - Incendio in Deposito Rifiuti a Palo del Colle: Vigili del Fuoco in Azione

Dalle 1:30 di stanotte squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Palo del Colle, provincia di Bari, per l’incendio in una ditta per lo stoccaggio del rifiuti. Sul posto stanno operando anche due autobotti di grande capacità idrica per garantire riforniment...-->continua