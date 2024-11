Il caso di malaria comunicato dall’Azienda ospedaliera di Verona, inizialmente sospettato come autoctono, è stato confermato come di origine importata. L'Ulss 9 Scaligera, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), ha escluso la trasmissione locale dopo un’approfondita indagine epidemiologica, che ha rivelato un recente viaggio del paziente in un’area endemica per malaria. La Regione Veneto ha specificato che l’indagine è stata condotta in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Il sistema di sorveglianza regionale ha permesso una verifica tempestiva e l’attivazione delle misure necessarie. Nel frattempo, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie prosegue il monitoraggio per le malattie trasmesse da vettori, prevenendo potenziali rischi di trasmissione locale.



8/11/2024 - Diagnosi di malaria autoctona a Verona: attivate misure di prevenzione in Veneto Un caso di malaria autoctona è stato diagnosticato dall’Azienda ospedaliera di Verona in una persona che non aveva viagg... -->continua