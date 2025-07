Giovedì 17 luglio, alle ore 11.00, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro presiederà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per valutare i progetti di videosorveglianza presentati da 38 Comuni del Potentino. L’incontro, che coinvolgerà autorità locali e vertici delle Forze di Polizia, mira a selezionare le proposte ammissibili ai finanziamenti ministeriali per il potenziamento della sicurezza urbana.

Segue comunicato





Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro presiederà giovedì 17 luglio prossimo, alle ore 11,00, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per valutare i progetti di videosorveglianza presentati da 38 Comuni della provincia di Potenza candidati all’ammissione a finanziamenti ministeriali.

“Per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel nostro territorio è fondamentale la realizzazione di sistemi efficienti di videosorveglianza. In questa direzione, il Ministero dell’Interno riserva annualmente importanti risorse finanziarie in favore di quei Comuni che candidano progettualità coerenti con gli indirizzi ministeriali”, ha spiegato il Prefetto presentando la riunione del massimo organismo provinciale di sicurezza.

Al Comitato parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Direttore della Zona Telecomunicazioni “Puglia - Basilicata” della Polizia di Stato e, in videoconferenza, i 38 Sindaci interessati (Abriola, Atella, Avigliano, Baragiano, Brienza, Cancellara, Castelluccio Superiore, Castronuovo di Sant’Andrea, Corleto Perticara, Episcopia, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Lauria, Lavello, Marsicovetere, Maschito, Moliterno, Noepoli, Pietragalla, Pignola, Roccanova, Ruoti, San Costantino Albanese, San Fele, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant’Angelo le Fratte, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Tito, Trecchina, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano).