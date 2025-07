Ennesima giornata di fiamme e disagi per la Basilicata. Dopo l’incendio divampato in tarda mattinata lungo la Statale 106 Jonica, all’altezza di Rotondella, che ha portato alla chiusura della carreggiata in direzione Reggio Calabria, un altro rogo è scoppiato nel primo pomeriggio a Pisticci Scalo, in contrada Immacolata. Le fiamme hanno interessato una vasta area di macchia mediterranea, arrivando a lambire i binari ferroviari.

Alle 14.25 la Polizia Ferroviaria ha disposto il blocco della circolazione ferroviaria tra Potenza e Taranto. I tecnici di RFI hanno confermato l’impossibilità di far transitare i treni in sicurezza, richiedendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri. Solo dopo le 18 la situazione è tornata alla normalità.

Disagi per l’Intercity 702 Taranto-Roma, bloccato alla stazione di Metaponto con 79 passeggeri a bordo. Dopo oltre due ore di attesa, i viaggiatori sono stati trasferiti su bus sostitutivi.