La seconda tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross non ha disatteso le aspettative: le montagne friulane hanno fatto da sfondo a un’appassionate sfida nel fango che ha coinvolto tutte le categorie, su un percorso decisamente diverso da quello proposto sette giorni fa a Corridonia. Tutti i partecipanti a questa seconda frazione del GRC si sono dovuti impegnare fino alla fine, perchè il tracciato allestito dalla Bandizol Cycling Team, in collaborazione con l’Asd Romano Scotti era ricco di fango e di dislivello, ingredienti che hanno reso la giornata impegnativa per tutti.



Alla fine della giornata, però, sorrisi per tutti: la stagione di ciclocross è ancora all’inizio e per le varie categorie impegnate la corsa di oggi è stata un test molto importante anche in vista della seconda tappa consecutiva che si svolgerà in Friuli, domenica prossima a Osoppo, quando la Jam’s Bike Team Buja, in collaborazione con l’Asd Romano Scotti, proporrà un altro percorso particolarmente tecnico.



OPEN MASCHILE - La gara è stata dominata da Gioele Bertolini e Samuele Scappini, leader della classifica generale dopo la vittoria di domenica scorsa a Corridonia. A circa due giri dalla conclusione della gara di Tarvisio, il corridore della Fas Airport Service Guerciotti è riuscito a superare il corridore del Team Cingolani, imponendo un ritmo che lo ha condotto fino al successo. Dalle retrovie, il campione del mondo 2023/2024 tra gli Juniores, Stefano Viezzi, ha rimontato posizioni su posizioni fino a chiudere in quinta posizione. Il corridore della Dp66 si piazza quindi dietro a Federico Ceolin (Bibione Cycling Team), sul podio di giornata in terza posizione, e Antonio Folcarelli (Race Mountain GM Sport), quarto. Gioele Bertolini, vincitore della gara di Tarvisio, ha lanciato un messaggio importante dopo aver tagliato il traguardo: “Voglio dedicare questa vittoria a Vito Di Tano, gli auguro il meglio e spero che possa riuscire ad uscire da questo periodo così brutto. Sono felice di vincere all’esordio nel ciclocross, il tracciato è stato particolarmente duro da affrontare con alcuni tratti scivolosi: Scappini è stato un degno avversario, abbiamo lottato l’uno contro l’altro e sono sicuro che ci divertiremo ancora nel corso di questa stagione”. Grazie al secondo posto, Samuele Scappini conserva la maglia di leader della generale.







OPEN FEMMINILE - Tra le donne, Carlotta Borello (Team Cingolani) riesce a bissare il successo ottenuto la scorsa settimana a Corridonia. Ancora una grande prestazione, quindi, per la leader della classifica generale donne Open al Giro delle Regioni di Ciclocross: al traguardo, Borello ha rifilato quasi un minuto a una combattiva Rebecca Gariboldi, che non è voluta mancare all’appuntamento friulano una settimana dopo il suo matrimonio. Conquista il podio Alessia Bulleri (Cycling Cafè Racing Team9; che si lascia alle spalle la sfortuna della gara di Corridonia, mentre la leader della classifica donne Juniores, Giorgia Pellizotti (Sanfiorese), chiude la gara con un’ottima quarta posizione. “Non mi pongo troppi obiettivi - ha affermato Borello dopo il successo - voglio andare avanti un passo alla volta: la gara di oggi era particolarmente difficile, il terreno era molto pesante, quindi non è stato facile trovare subito delle buone sensazioni nel fango. Sono felice di questo bis e ora vado avanti giorno dopo giorno”. Grazie ai loro risultati, Carlotta Borello e Giorgia Pellizotti conservano rispettivamente la maglia di leader e la maglia di miglior giovane.



JUNIORES - Mattia Agostinacchio (Fas Airport Service Guerciotti) è stato l’autentico mattatore della gara Juniores a Tarvisio. Il corridore è apparso in gran forma fin dalle fasi iniziali, riuscendo a prendere subito un buon margine su Filippo Grigolini, corridore del Team Cingolani che era partito con la maglia di leader della classifica generale. Tutto sembra essere perduto per Agostinacchio quando rimane vittima di un guasto meccanico e viene superato mentre cerca di entrare ai box. Dopo il cambio bici, però, il corridore della Fas Airport Service Guerciotti riesce a rimontare e a conquistare un grande successo su un combattivo Grigolini, che conserva la maglia di leader della classifica generale. Sul podio finale sale Giacomo Serangeli, portacolori della DP66.







ALLIEVI - Come al solito, un grande numero di partenti ha caratterizzato la gara degli Allievi. I fratelli Filippo e Tommaso Cingolani hanno subito preso le redini della gara, insieme a Giovanni Bosio (Salus Guerciotti Cx) e Francesco Dell’Olio (Il Pirata Vangi Sama Ricambi). Il quartetto al comando, guidato dalla maglia di leader vestita da Tommaso Cingolani, si è sfaldato col passare dei giri. Rimasto tutto solo, il leader della generale ha mantenuto saldamente la testa della corsa, bissando così il successo di Corridonia. Dietro di lui, Francesco Dell’Olio è riuscito a mantenere la propria ruota davanti ai suoi diretti avversari, arrivando secondo al traguardo, mentre Giovanni Bosio (Salus Guerciotti Cx) ha conquistato il terzo posto. Tra gli allievi di primo anno, il successo è andato a Michel Careri (Salus Guerciotti Cx), che ha sbaragliato la concorrenza. Matteo Jacopo Guarnieri (Salus Guerciotti Cx) ha ottenuto la medaglia d’argento, mentre il vincitore di Corridonia, Alessio Borile (DP66), ha chiuso al terzo posto. Borile e Cingolani restano i leader nelle categorie maschili.



Tra le donne, bella vittoria di Nicole Righetto (Team Velociraptors), che ha preceduto Rachele Cafueri (DP66) ed Elisa Zipoli (Team Serio). Rachele Cafueri conserva la maglia di leader delle allieve di secondo anno, mentre nei primo anno Matilde Carretta (Gs Mosole) conserva la leadership dopo aver chiuso terza alle spalle di Rebecca Anzisi (Jam’s Bike Team Buja) e Elena Miglioranza (Sorgente Pradipozzo).







ESORDIENTI - Gara davvero spettacolare nella categoria degli Esordienti, dove Oscar Carrer (Fusion Bike) e Emmanuele Gasperi (AltoAdige-Sud Tirol Post) si sono dati spallate anche nei tratti di discesa. Nella lotta a due che ha caratterizzato la gara Esordienti, ha provato a inserirsi anche Franz Engele (Kardaun-Kardano), ma è rimasto vittima di un guasto meccanico. Solo nelle ultime curve, Carrer è riuscito a prevalere su Gasperi, mentre Engele, con grande determinazione, riesce a salire sul podio finale. Nella gara femminile, brinda al successo Irene Righetto (Team Velociraptors) davanti a Marta Grassi (G.S. Mosole) e Zoe Del Ponte (Team Bosco di Orsago). Oscar Carrer e Marta Grassi sono i due leader della classifica generale nella categoria Esordienti al Giro delle Regioni di Ciclocross.





G6 - Sul circuito di Tarvisio si è svolta anche la gara valevole per la categoria dei Giovanissimi G6. Il successo, in questa gara promozionale, è stato conquistato da Santiago Bembo (G.S. Mosole) su Federico Antonello (Postumia 73) e Edoardo Carraro (Cube Crazy Vittoria). Tra le ragazze, vittoria di Aurora Cerame (Castellettese) su Lisa Manzon (BTeam Cyclocross Project) e Noemi Sbrizai (Carnia Bike).





MASTER - La giornata di gare ha preso il via con le categorie Master. Nella gara Master di prima fascia la vittoria è stata conquistata da Antonio Macculi (Team Cingolani). Alle sue spalle chiudono Marco Gazzola (Bibbiona Cycling team) e Francesco Giua (Olbia Cycling). Nell’ordine d’arrivo dei Master di seconda fascia, successo per Brian Piotto (BTeam Cycling project) davanti a Alessio Fattori (X project Asd) e Claudio Moronci (Team Cingolani). Tra i Master di terza fascia, vittoria di Massimo Folcarelli (Race Mountain Folcarelli) davanti a Graziano Bonalda (Asc Alfredo Binda) e Arduca Anyonio (ASD Sorgente Pradipozzo). Master di quarta fascia: trionfo per Corrado Cottin (Team Benato) davanti a Giuseppe Del Grande (05 Bike team) e Mauro Braidot (Caprivesi). Tra le donne Master, si impone Paola Maniago (G.S. Pradipozzo) su Stefania Leschiutta (Team Cyclocross Project).



Alla luce dei risultati odierni, riportiamo di seguito i leader del Giro delle Regioni di Ciclocross tra le categorie Master. Fascia 1: Antonio Macculi; fascia 2: Claudio Moronci; fascia 3: Massimo Folcarelli; fascia 4: Corrado Cottin; donne: Stefania Leschiutta.