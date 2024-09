La Regione Calabria ha stanziato 5 milioni di euro per sostenere gli allevatori colpiti da epizoozie e zoonosi. Il bando, disponibile sul sito regionale, semplifica le procedure per il ripristino degli allevamenti danneggiati, utilizzando la piattaforma Fincalabra per accele... -->continua

Torna a Paestum dal 28 Settembre al 6 Ottobre 2024 il XIV Festival Internazionale delle Mongolfiere, organizzato a cura di “Vivere Paestum.” L'occasione è unica per visitare il villaggio che ospiterà tante attività, prima fra tutte il volo, anche vincolato, in... -->continua