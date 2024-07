Si è tenuto a Roma, il primo congresso nazionale di Pianeta Sindacale Carabinieri Assieme, nel corso del quale i delegati di tutta Italia e la segreteria regionale della Basilicata Punzi Claudio, Paciulli Pasquale, Carbone Antonio Carmelo e Grippo Angelica hanno eletto segretario generale nazionale Vincenzo Romeo, i lucani Lisanti Giovanni segretario nazionale, Adinolfi Giovanni e Appiano Enrico nel direttivo nazionale, insieme a tutti gli altri dirigenti nazionali d'Italia che guideranno PSC per i prossimi quattro anni. Intervenuto il Comandante Generale dell’arma dei carabinieri Teo Luzi che nel salutare i congressisti ha ricordato come il congresso nazionale di una associazione sindacale rappresenti un momento di alta democrazia e un esempio di partecipazione condivisa. “Pianeta sindacale Carabinieri si pone come punto di riferimento per tutti i carabinieri in un percorso che vuole sostenere la delicata opera che quotidianamente i carabinieri svolgono a tutela della collettività - spiega il neo eletto segretario generale Romeo che ha espresso la forte preoccupazione di tutti i carabinieri per lo sviluppo delle trattative sul rinnovo contrattuale attualmente in una fase di stallo in ragione delle scarse risorse messe in campo dal governo e per alcuni provvedimenti annunciati volti a comprimere le libertà sindacali - La mancanza di oltre 15 mila carabinieri, unita a un aumento ipotizzato di circa 80 euro mensili netti non vanno nella giusta direzione". "I cittadini hanno bisogno di sicurezza che non può essere garantita da carabinieri sottopagati e privi di quelle unità organiche necessarie per affrontare una delinquenza sempre più aggressiva verso le forze dell’ordine così come evidenziato dai recenti fatti di Sassari dove solo la blindatura della vettura dei carabinieri ha evitato una strage. Chiediamo - conclude il sindacalista - un incontro urgente con il presidente del consiglio Meloni perché trovi risorse economiche per un impegno reale che veda veri aumenti stipendiali e un piano di assunzioni straordinarie, indispensabili a garantire un paese più sicuro così come chiedono tutti gli italiani.