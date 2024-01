Si conclude con una sconfitta a testa altissima la regular season della Comes Boys Taranto Basket.

Al PalaMazzola si impone l'Amicacci Abruzzo campione d'Italia per 55-46 ma per avere la meglio sugli ionici è costretta a sudare le proverbiali sette camicie: dopo un inizio stentato, infatti, i padroni di casa mostrano il miglior basket della stagione e per tre quarti di gara se la giocano punto a punto.

Sugli scudi il solito Luciano Felipe Da Silva, premiato a fine gara come MVP del match, autore di 21 punti e di un'altra prestazione sontuosa, ma bene tutta la squadra, che sembra essersi scrollata di dosso la tensione delle prime gare di campionato: i playout a Porto Torres del 10 e 11 febbraio contro i padroni di casa e Santa Lucia Roma sono ampiamente alla portata.

"Stavo credendo nell'impresa - ammette Domenico Latagliata, presidente della Comes Boys Taranto - abbiamo giocato con cuore ed anima ma alla fine ha vinto la squadra più forte, l'ultima scudettata, allenata dall'allenatore migliore in circolazione. La squadra è cresciuta tanto ed è pronta per gli spareggi salvezza in terra sarda: io sono fiducioso, ce la metteremo tutta".



Taranto – Giulianova 46-55

Comes Boys Taranto: Magrì ne, Rukavisnikovs 8, Montaño ne, Latagliata 2, Donvito ne, Messina, Cardoso 6, Da Silva 21, Veinbergs ne, Salmi 9. All. L’Ingesso.

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo: Brown 10, Nagle 2, Benvenuto 10, Marchionni 15, Blasiotti ne, Cavagnini 4, Stupenengo, Mandjam ne, Boganelli, Greco Brakus 2, Barbibay 12. All. Di Giusto.

Arbitri: Selicato e Desposati

Parziali: 11-16; 14-6; 9-14; 12-19.