Dopo una pausa di quattro settimane il GIC è prontissimo a tornare alla ribalta sulla scena e quale palcoscenico migliore dell’Arena Spettacoli di Follonica per celebrare l’apertura della seconda metà di stagione, un’intensa volata che condurrà al sogno rosa in appena quindici giorni e tre tappe. Follonica, dunque, dà il benvenuto alla carovana e si appresta a vivere il suo terzo appuntamento consecutivo con il GIC, 1° Trofeo Galileo Centro Medico – GP Città di Follonica, grazie alla sinergia tra il Free Bike Pedale Follonichese 1956 e l’ASD Impero sotto il coordinamento dell’ASD Romano Scotti e il sostegno dell’Amministrazione Comunale. Sarà infatti proprio il sindaco Andrea Benini ad accogliere atleti e ospiti durante la presentazione ufficiale di domani sera, sabato 11 novembre alle 18:00, presso l’elegante sede della sala del consiglio comunale, presso il Municipio di Follonica.

In questi giorni, scansando a più riprese il maltempo che nell’ultimo periodo ha flagellato la città, lo staff del Comitato Locale coadiuvato da personale esperto dell’ASD Romano Scotti, ha completato le operazioni di disegno, tracciatura e realizzazione del percorso ricavato in quello che un tempo era uno degli ippodromi cittadini più famosi di Toscana e che oggi ospita un suggestivo parco urbano dedicato allo sport e agli spettacoli. In una vera e propria arena, che si trasforma per due giorni in stadio naturale del ciclocross, gli atleti si contenderanno le ambitissime maglie rosa, con classifiche spesso molto corte e aperte, ma avranno anche modo di testare quello che sarà, di qui a 15 mesi, il tracciato del campionato italiano giovanile 2025.

«È sempre un onore tornare nella cittadina maremmana di Follonica, ma quest’anno è un onore caricato anche di grande responsabilità – spiega Fausto Scotti, presidente dell’ASD Romano Scotti – non solo perché faremo le prove generali del campionato italiano giovanile 2025, ma anche e soprattutto perché abbiamo la responsabilità di regalare alla città di Follonica un weekend di spensieratezza, colore e allegria dopo gli eventi metereologici che l’hanno messa a durissima prova. Siamo qui per qualche attimo di serenità, con la metafora del ciclocross, che insegna a rialzarsi subito dopo ogni caduta, a rilanciare su ogni curva e ad arrivare al traguardo. Bagnati, sporchi di fango, irriconoscibili, stanchi…ma al traguardo! Siamo con voi, amici follonichesi».