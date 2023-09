Nelle prime ore di oggi, le forze dell'ordine nelle province di Reggio Emilia e Parma hanno condotto un'operazione congiunta contro un gruppo di criminali coinvolti nel traffico di droga e nella detenzione illegale di armi da fuoco. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Castelnovo ne' Monti, insieme ai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia e ad altre unità dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, con il supporto di unità cinofile del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna e delle autorità competenti della provincia di Parma. L'azione è stata coordinata dalla Procura di Reggio Emilia.



In totale, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere per 24 persone, di cui 5 già detenute per altre cause, e per altre 7 persone nell'ambito di un'indagine denominata "Fast Car". Queste 31 persone sono state indagate per il traffico di droga, inclusa la cocaina, e la detenzione illegale di armi da fuoco. L'indagine ha avuto origine con l'arresto di un individuo a Reggio Emilia nel dicembre 2019, trovato in possesso di cocaina e denaro contante.



Le indagini successive hanno portato all'arresto di altre 11 persone e al sequestro di oltre 150 grammi di cocaina, nonché di un fucile risalente alla Seconda Guerra Mondiale con munizioni correlate. È emerso che il canale di approvvigionamento della droga era situato in Campania, e la droga immessa sul mercato di Reggio Emilia proveniva principalmente dal quartiere Scampia di Napoli. Si stima che il giro d'affari giornaliero fosse di circa 10.000 euro.



Le persone coinvolte nell'operazione sono principalmente di provenienza campana e calabrese, ma includono anche individui provenienti da altre regioni italiane, nonché dall'Albania, dall'Algeria e dal Marocco. Le indagini hanno rivelato che nel biennio precedente alla pandemia, gli indagati erano coinvolti nel traffico di ingenti quantità di droga, principalmente cocaina, a beneficio di numerosi consumatori nell'area emiliana.



Inoltre, è stato scoperto che uno degli indagati, mentre era detenuto, aveva accesso a dispositivi elettronici utilizzati per gestire attività illecite. Il nome "Fast Car" attribuito all'indagine deriva dal fatto che il finanziatore dei criminali aveva fornito loro un garage a Reggio Emilia pieno di costose auto sportive, alcune delle quali danneggiate dagli stessi indagati in ritorsioni interne. Queste "fast cars" venivano utilizzate dagli indagati per spostarsi mentre compivano le loro attività illegali.