Manifestazione d'interesse per 96 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata situati in provincia di Benevento, Caserta e Salerno da parte degli enti pubblici che hanno partecipato ieri alla conferenza di servizi organizzata da remoto per la presentazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) di complessivi 153 beni "prontamente destinabili", per un valore di oltre 6 milioni e 400mila euro.



In apertura, l’Anbsc si è resa disponibile a fornire tutte le informazioni sui finanziamenti regionali, nazionali ed europei per progetti di ristrutturazione degli immobili acquisiti, e sulle modalità per facilitare l'eventuale successiva individuazione di organismi del Terzo settore ai quali assegnare i beni, in particolare a supporto degli enti locali più piccoli.



L'Agenzia del Demanio, presente alla videoconferenza con propri rappresentanti così come la regione Campania, ha dato parere favorevole al mantenimento nel patrimonio erariale di alcuni beni da assegnare alle Forze dell’ordine e ad amministrazioni pubbliche.



Le manifestazioni d'interesse espresse saranno ora valutate nell’ambito del Consiglio direttivo dell’Anbsc ai fini della destinazione definitiva.



Alla luce del risultato ottenuto ieri, che si aggiunge alle manifestazioni di interesse espresse il 31 maggio scorso dal comune di Napoli e da enti pubblici dell'area metropolitana per altri 57 beni confiscati, si conferma l'utilità della conferenza di servizi come strumento che, oltre a consentire di accelerare le procedure di destinazione, rende i potenziali enti destinatari più consapevoli delle caratteristiche dei beni e delle loro potenzialità di utilizzo.



Questo è possibile anche grazie al ruolo svolto dai nuclei di supporto che operano nelle prefetture, i quali anche in questo caso hanno collaborato con l'Anbsc per sottoporre preventivamente agli enti partecipanti le tipologie dei beni oggetto della conferenza di servizi.