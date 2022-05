Massimo raccordo, a Bari e in provincia, tra Forze di polizia e Polizie localinell'azione di prevenzione e controllo che si intensificherà, con l'avvo della stagione balneare e turistica estiva, in particolare la sera e nelle ore notturne, con la previsione da parte delle amministrazioni comunali, del prolungamento degli orari di servizio ai fini di un maggior controllo nei giorni festivi.



L'intensificazione dei controlli nel quadro del coordinamento potenziato è stata decisa ieri in prefettura a Bari nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo, per mettere a punto il dispositivo dei controlli integrati in vista del progressivo aumento dei flussi turistici verso le località costiere a Nord e a Sud del capoluogo, negli stabilimenti balneari ma anche nei locali, dai ristoranti alle discoteche, dove saranno in vigore le residue misure di contenimento della pandemia Covid-19 attualmente previste dalla normativa.



Per quanto riguarda il controllo sulle coste, il direttore marittimo per la Puglia, insieme con il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Monopoli, ha presentato durante la riunione l'estratto della mappatura della costa a sud di Bari, che individua varchi, spiagge libere e in concessione, lame e zone costiere a rischio idrogeologico soggette a divieto di balneazione e transito. La mappatura infatti è uno strumento ulteriore messo a disposizione delle Forze di polizia e dei comuni per i controlli preventivi e non di rispettiva competenza.



Proprio i comuni - presenti il direttore generale del capoluogo, il sindaco di Mola di Bari e il commissario prefettizio di Polignano a Mare, con i comandanti delle rispettive Polizie locali - sono stati sensibilizzati rispetto all'attuazione di una cornice regolamentare della movida che coinvolga associazioni di categoria, esercenti commerciali e gestori dei locali chiedendo loro la massima collaborazione per concorrere tutti insieme, in un quadro di sicurezza partecipata, a rendere compatibili l'offerta di attività e divertimento con la vivibilità dei centri urbani, anche per i residenti, e la sostenibilità per il territorio.