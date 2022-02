Si parte il 20 febbraio da Ruvo di Puglia e si conclude sulla Murgia di Altamura il 2 ottobre. Nel mezzo tre specialità (e una cronocoppie). Da un’idea di Mimmo del Vecchio per fare sistema sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.



In origine lo scopo era ridare vigore in Puglia alla disciplina olimpica per eccellenza nel campo del ciclismo in mountain bike, il cross country, Tre edizioni in crescendo per il Puglia Challenge, la creatura di Mimmo del Vecchio, coordinatore regionale del fuoristrada in seno alla Federazione Ciclistica Italiana, culminate con il record di consensi e di tappe (ben 17) nella stagione appena trascorsa. Ma poiché è quanto più si corre che si apprezza il piacere della velocità, l’edizione 2022 si propone di battere ogni record: saranno infatti ben 24 le giornate di gara che interesseranno l’intera Puglia degli sterrati. E non più solo cross country olimpico a circuito, ma anche mediofondo – ovvero gare in linea – criterium notturni nei più suggestivi centri storici della Regione e una specialissima cronometro a coppie, che varrà come prova jolly con lo stesso punteggio per tutti i classificati.