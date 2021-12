Impennata dei nuovi contagi che, in Italia, sono saliti a 78.313 contro i 30.810 di ieri: il dato arriva da 1.034.677 test comunicati oggi, in evidente aumento rispetto ai 343.968 di ieri. Sale anche il tasso di positività: passato dal 7,6 al 9%.

La situazione si fa allarmante anche sul fronte delle vittime: 202, contro le 142 di ieri, per un totale salito a 136.955.

Gli attualmente positivi sono 598.856, di questi: 10.089 sono ricoverati con sintomi meno gravi (ieri 9.723); 1.145 si trovano in area critica (+19 rispetto a ieri) ed i rimanenti, 587,622, restano isolati nelle loro abitazioni. L’incremento di guariti è invece pari a 16.746 unità.





I positivi attuali regione per regione:



150.191 in Lombardia

75.971 in Veneto

59.372 in Emilia Romagna

56.051 nel Lazio

47.896 in Piemonte

46.314 in Campania

36.135 in Toscana

32.143 in Sicilia

13.880 in Puglia

12.032 in Calabria

11.523 in Liguria

11.091 in Umbria

9.893 in Abruzzo

9.051 in Friuli Venezia Giulia

7.013 nelle Marche

5.896 in Sardegna

4.727 a Bolzano

4.557 a Trento

3.191 in Basilicata

1.379 in Valle d’Aosta

550 in Molise