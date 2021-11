MATTINATA (FG) - Terra, sabbia, fango, acqua, talvolta neve, molto più spesso vento, sono gli ingredienti base del ciclocross. Coinvolgono la vista e il tatto, raramente il gusto quando il sudore si impasta con la polvere o si cade rovinosamente nella melma. Dal Gran Premio Città di Mattinata, 5^ tappa del Giro d’Italia Ciclocross che ha colorato di rosa la Puglia nell’ultima domenica di novembre, un altro dei cinque sensi si aggiunge ad ampliare lo spettro sensoriale della disciplina: l’udito. È stato infatti il caratteristico quanto inusuale acciottolare dei sassi della spiaggia la colonna sonora della sfida per la maglia rosa organizzata dal tandem Scuola di Ciclismo Franco Ballerini & Team Bike Terenzi con la regia dell’ASD Romano Scotti.



Sulla suggestiva Piana di Mattinata, all’ombra dell’austero Monte Saraceno e con un persistente vento dal mare, i girini del fango hanno alternato il verde degli ulivi al turchese dello spumeggiante Adriatico nella più efficace delle cornici di Puglia, con la calda ed encomiabile accoglienza logistica del ristorante “Il Giardino di Monsignore” che ha spalancato le sue porte, i suoi spazi e la sua creatività ai fornelli alla grande famiglia del Giro d’Italia Ciclocross.

Una ricaduta importante proprio per il comparto turistico e alberghiero in piena logica di destagionalizzazione, come sottolineato a più riprese dal sindaco di Mattinata Michele Bisceglia, che ha tenuto a battesimo il Giro d’Italia Ciclocross nel Gargano, definito “lo sperone dello stivale”, un legame stretto col territorio rimarcato anche dalla scelta di portare in premiazione i prodotti tipici da forno del Panificio Cascione. Entusiasmi alle stelle anche per Giuseppe Marzano che può aggiungere al prezioso curriculum organizzativo della sua Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, già nota per le attività nel sociale e tra i più piccoli, la tappa numero 78 dell’intera storia del Giro d’Italia Ciclocross. Emozione che Claudio Terenzi, insieme al vulcanico biancoceleste Team Bike Terenzi magistralmente coordinato da Vanessa Casati, aveva già provato lo scorso anno a Ladispoli e che con spirito di collaborazione fattiva ha condiviso con gli amici Pugliesi, cui è già legato dal Consorzio Puglia Bici e Futuro.



Le premesse, d’altronde, erano importanti, se si considera che proprio l’anteprima del Gran Premio Città di Mattinata era stata scelta sabato come sfondo per la ratifica del protocollo d’intesa “Pedalare per viaggiare” tra Regione Puglia, Federciclismo e ben 26 amministrazioni comunali. «Ogni volta che si scende in Puglia si riparte col cuore colmo di gratitudine e di affetto verso lo splendido popolo di questa terra – ha infatti commentato Fausto Scotti, coordinatore del GIC, organizzato dall’ASD Romano Scotti da 14 anni – che tra Salento, Capitanata e Terra di Bari fa a gara per superarsi in accoglienza e generosità. Mattinata è stata una scoperta radicale per il Giro d’Italia Ciclocross, perché qui l‘ASD Romano Scotti ha trovato esattamente la tipologia di persone con cui ama lavorare. Grazie al comitato di tappa per aver condiviso l’entusiasmo, ma in particolare chapeau all’Amministrazione Comunale che ha fortemente sostenuto il Gran Premio Città di Mattinata con azioni concrete e un supporto incondizionato. E un grande grazie agli amici deI Giardino di Monsignore e Tre Torri (percorso), Lido Sant’Antonio (area Team), Lido San Matteo (parcheggi), e Area Camper Elianti per la grande e generosa disponibilità. Così come tanta riconoscenza è da tributare a tutti i gestori delle strutture ricettive che hanno riaperto appositamente per ospitare la Carovana del Giro d’Italia Ciclocross. È proprio vero che la Puglia è uno stato d’animo e noi siamo ben felici di restare in questa regione per goderci a pieno il prossimo appuntamento».