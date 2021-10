Sono 4.866 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Dati estratti dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 570.335 tamponi con un tasso di positività allo 0,85% e sono decedute altri 50 persone. I ricoverati con sintomi sono 2.609, 9 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 347, con un incremento di 6 unità. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.400 persone. Da inizio pandemia ci sono state 132.004 vittime.



A livello nazionale dopo 7 settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali che nell’ultima settimana aumentano del 43,2%, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre.

Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i risultati del monitoraggio settimanale della fondazione nel periodo 20-26 ottobre.



Per la settimana appena trascorsa risulta positiva una persona ogni 16 nuovi individui testati, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Per quanto riguarda la letalità (rapporto decessi su positivi) nell’ultima settimana il dato più elevato si registra in Sardegna, ed è pari a 5,15 su 1.000 abitanti e in Friuli-Venezia Giulia pari a 5,13 su 1.000, nonostante siano ben lontani dal valore massimo registrato a marzo.

Per quanto riguarda il dato di mortalità (rapporto decessi su popolazione) nell’ultima settimana, a livello nazionale, è pari a 0,36 (mortalità grezza apparente) in leggero calo rispetto ai dati del 18 ottobre (0,39 x 1.000). Il dato più elevato si registra in Friuli-Venezia Giulia allo 0,75 seguito da Sicilia allo 0,70 e Lazio 0,59.



Al 24 ottobre, da inizio pandemia sono stati riportati nel mondo "oltre 243 milioni di casi confermati e oltre 4,9 milioni di decessi".

In Ucraina +43% contagi

Nell'ultima settimana monitorata dall'Oms, a riportare i tassi di incidenza settimanale più elevati per 100mila abitanti sono state la Regione Europea (179,1 nuovi casi per 100mila abitanti) e le Americhe (72,9/100mila). Le stesse due regioni hanno fatto registrare la più alta incidenza settimanale di decessi (2,3 e 1,8 per 100mila abitanti, rispettivamente).

I numeri più alti di nuovi casi sono stati segnalati da Stati Uniti (512.956 nuovi casi, -12%), Regno Unito (330.465, +16%), Federazione Russa (248.956, +15%), Turchia (196.850 nuovi casi, -8%) e Ucraina (134.235, +43%).