Secondo una ricerca effettuata dall'Osservatorio della società fintech SumUp, la situazione legata al Covid ha accelerato la diffusione di metodi di pagamento elettronici che, anche in Italia, fanno registrare un +18%.

Se, infatti, fino al 2019 la percentuale di transazioni digitali era pari al 56%, già un anno dopo i sondaggi facevano registrare quasi 10 punti in più. Sempre più persone, quindi, decidono di utilizzare un mezzo di pagamento alternativo al contante, sia esso sotto forma di carta di debito o carta di credito. Una delle realtà digitali che è cresciuta di più nell'ultimo periodo è la banca tedesca N26, considerata la prima mobile bank a tutti gli effetti.

N26, nata neppure dieci anni fa, vanta ad oggi più di sette milioni di utenti e varie sedi nelle più importanti capitali del mondo. Il suo successo deriva dall'essere stata una pioniera dell'online banking e di essere stata in grado di fornire servizi a costo quasi zero.

Per quanto riguarda il settore delle carte di debito, N26 propone la carta denominata Standard, che è possibile attivare e gestire direttamente dal proprio smartphone. Si tratta di una carta dotata di Iban con la quale è possibile eseguire le principali operazioni bancarie con una certa flessibilità: i limiti della n26 standard, infatti, si attestano su un tetto di 20.000 euro per quello che riguarda le transazioni nell’arco di un mese e sui 5.000 euro per quello che riguarda le spese giornaliere.





Le caratteristiche della carta N26 Standard

La carta di debito N26 Standard è una valida opzione pensata soprattutto per le persone giovani o che hanno una buona dimestichezza con le operazioni digitali in quanto il conto si gestisce direttamente online.

N26, infatti, non ha nessuna sede fisica sul territorio, pertanto non è possibile rivolgersi a un operatore che lavora allo sportello di una filiale se si dovessero riscontrare dei problemi. Sebbene sia attivo un servizio di assistenza telefonica e via chat, N26 è comunque un istituto di credito che ha costruito il suo successo proponendo delle formule dai costi competitivi proprio perché totalmente digitalizzata.

Il fatto che alla carta Standard sia associato in Iban italiano, consente all'utente di effettuare e di ricevere bonifici. I costi di questi ultimi, poi, se in versione ordinaria, sono totalmente gratuiti. Sebbene non disponga di filiali sul territorio, utilizzando una carta N26 è comunque possibile prelevare contanti presso gli ATM dislocati sul territorio: l'operazione, completamente gratuita, è disponibile su tutta la zona Euro.

Per quanto riguarda i limiti della n26 standard, essi si aggirano su un massimo di 2,500 euro di prelievo giornalieri (limite fissato anche per singolo prelievo).

Una funzionalità molto apprezzata, che consente di versare del denaro fisico direttamente all'interno del conto senza passare dall'ATM, è la possibilità di usufruire dei supermercati convenzionati con Cash26. In questo caso basterà scegliere la somma da versare direttamente dal proprio smartphone, creare un codice a barre e mostrarlo alla cassa.





I vantaggi della carta Standard

La Standard è una carta molto utilizzata anche da chi effettua spesso acquisti online perché è uno strumento estremamente sicuro.

Dalla comoda app sul telefono, si possono gestire le proprie finanze e tenere sotto controllo i movimenti di denaro: una notifica push avvisa qualora si dovessero verificare delle azioni sospette. Inoltre, con la funzionalità Master Security Code, se si perde la carta, è possibile bloccarla con un solo click.

Un altro vantaggio apprezzato da chi utilizza il conto online anche per effettuare pagamenti (le tasse, ad esempio), è la creazione degli spazi. Si tratta di veri e propri scomparti che, pur trovandosi all'interno dello stesso conto, sono fra loro indipendenti.

In questo modo, si accumulano dei risparmi quasi senza rendersene conto. Oltre ai bonifici, poi, il denaro può essere trasferito in tempo reale con MoneyBeam, oppure inviato in paesi extra Ue con un tasso di cambio estremamente conveniente.