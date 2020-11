NEWS BREVI

23/11/2020 - Comunicazione di sospensione idrica oggi 23/11 in Basilicata Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. MASCHITO: Intero abitato - A causa mancato apporto idrico da adduttrice che alimenta il serbatoio cittadino.

Forenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti. FORENZA: Intero abitato - A causa mancato apporto idrico da adduttrice che alimenta il serbatoio cittadino

Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Seguenti Zone Strada Marmo I, Strada marmo II, Strada Castelli e Sp. 83 22/11/2020 - sospensione idrica oggi in Basilicata Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al recupero del livello. POTENZA: SOSPENSIONI IDRECHE R CALI DI PRSSIONE IN Via Serre e zone limitrofe



Corleto Perticara: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Zona alta dell'abitato



Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:30 di oggi fino al recupero del livello. POTENZA: CALI DI PRESSIONE CON EPIDODI DI SOSPENSIONI IDRICHE in Via Fontana del Cerro, Cda Pian di Zucchero e zone limitrofe.



Corleto Perticara: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di oggi salvo imprevisti. CORLETO PERTICARA: Zona alta dell'abitato - avaria impianto di pompaggio 20/11/2020 - Comunicazione di sospensione idrica per oggi 20 novembre Grumento Nova: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. GRUMENTO NOVA: Contrada San Giuliano, c.da santo Stefano , c.da boschignolo e zone limitrofe



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Seguenti Zone : Contrada Stranieri , Contrada Colarusso, Contrada Campi, Via Berlinguer e Zone Limitrofe