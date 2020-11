NEWS BREVI

13/11/2020 - Sospensione idrica a Tito e Barile Barile: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. BARILE: VIA SOLFERINO

Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Quartiere Convento e zone limitrofe.



Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. SCANZANO JONICO: Via Adige e Via Andriace. 13/11/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: C.da Costa della Gaveta, C.da Piani del Mattino, C.da Baragiano e zone limitrofe 12/11/2020 - Sospensioni idriche San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Via GeneraleDalla Chiesa.Via Nazionale.Localita' S.Filomena.Localita' Grave.Localita' Coppara.Via D'Addezio.





Rapone: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. RAPONE: Contrada S.Stefano.Zona Prefabbricati.Via Generale Dalla Chiesa.Via Del Turismo.Via Dell'Artigianato.Parte alta dell'abitato e zone limitrofeA causa di uno scoppio sulla condotta adduttrice da Laviano.Si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.



Ruvo del Monte: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. RUVO DEL MONTE: Intero abitato e Contrade.A causa di uno scoppio sulla condotta adduttrice da Laviano si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.



Pignola: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 alle ore 13:00 di oggi salvo imprevisti. PIGNOLA: parte bassa di c.da Piancardillo.



Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 16:15 di oggi alle ore 09:00 di domani mattina salvo imprevisti. BANZI: Contrade: Parco Cassano, Carrera della Regina e zone limitrofe, a causa del protrasi dei lavori, la sospensione idrica proseguirà fino a ultimazione degli stessi GENZANO DI LUCANIA: Contrade: Li Cugni, Cerreto e zone limitrofe a causa del protrasi dei lavori, la sospensione idrica proseguirà fino a ultimazione degli stessi PALAZZO SAN GERVASIO: Contrade: Piani, Terzo di Capo, e zone limitrofe a causa del protrasi dei lavori, la sospensione idrica proseguirà fino a ultimazione degli stessi.