NEWS BREVI

11/11/2020 - Sospensione idrica a Bernalda Bernalda, CAUSA ROTTURA ADDUTTRICE: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 07:00 di oggi fino al recupero del livello. BERNALDA: ZONE RURALI/CONTRADE; DEMANIO CAMPAGNOLO, SAN MARCO, SAN SALVATORE, PIZZICA, RACIOPPI



Bernalda, CAUSA ROTTURA ADDUTTRICE: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 06:30 di oggi fino al recupero del livello. BERNALDA: Metaponto borgo 10/11/2020 - sospensione idrica oggi in Basilicata San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Via Generale Dalla Chiesa.Localita Grave.Via Nazionale e zone limitrofe 6/11/2020 - Sospensioni idriche Atella: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. ATELLA: VIA PORTIELLO E ZONE LIMITROFE.



San Fele: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Abitato.Si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.