Oggi, purtroppo, si registrano 428 vittime positive al virus: ieri erano state 352, due giorni fa 353 e, il giorno prima 233. Il bilancio complessivo ci dice che, dall’inizio del monitoraggio, i decessi sono stati 40.192.

Con il numero dei tamponi, aumentano anche i nuovi contagi: oggi 34.505, ieri erano 30.550 e due giorni fa 28.244, per un totale salito a 824.879. I tamponi effettuati sono 219.884, ieri erano stati 211.831. Oggi, il tasso di positività è del 15,7%, +1,3% rispetto a ieri, quando era risultato pari al 14,4%.

Le persone attualmente positive sono 472.348 (ieri se ne contavano 443.235): di queste, 2.391 sono in terapia intensiva (+99 da ieri, quando erano 2.292); 23.256 sono ricoverati con sintomi meno gravi (+1.040 rispetto ai 22.216 ricoveri di ieri: trend leggermente in calo rispetto ai due giorni precedenti che avevano fatto segnare, rispettivamente, un +1.112 e +1.274). In isolamento domiciliare, ad oggi, si trovano 446.701 contagiati. I dimessi e guariti sono 312.339, 5mila in più rispetto ai 307.378.

Per quanto riguarda la situazione nelle regioni, la Lombardia fa registrare 8.872 nuovi positivi; la Campania 3.888; il Veneto 3.264 e il Piemonte 3.171. La Valle d’Aosta 114 nuovi infetti, meno dei 135 della Basilicata. Ma sappiamo che la identificazione quale “Regione Rossa”, non dipende unicamente da questo parametro.

Ancora al Sud, la Calabria ha fatto segnare 358 nuove positività, la Sicilia 1.332 e la Puglia 850.