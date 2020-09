Il Comune di Stefanaconi, nel vibonese, è diventato zona rossa. Lo ha stabilito un'ordinanza di Jole Santelli, governatrice della Regione Calabria. Per il piccolo centro, che conta 2.400 abitanti, sono stati ritenuti troppi i 10 contagi e le 72 persone in quarantena.... -->continua

22/09/2020 - Sapri: ‘positivo un dipendente comunale, sospesi i servizi per due giorni’

Antonio Gentile, sindaco di Sapri, ha comunicato la notizia della positività al tampone di un dipendente comunale, con conseguente sospensione dei servizi per due giorni.

“Cari concittadini – scrive Gentile via social – purtroppo in queste ore mi è stata c...-->continua