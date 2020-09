I nuovi casi di Covid 19 ravvisati oggi, 1.501, sono in linea con ieri quando erano stati 1.616: per un totali di 286.297 positivi dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati oggi sono 92.706, pochi meno dei 94.186 campioni analizzati ieri.

Purtroppo, ci sono altri 6 morti (ieri erano stati 10) per un totale di 35.603 vittime positive al virus dall’inizio del monitoraggio.

Gli attualmente positivi sono 37.503, ieri erano 36.767, di cui: 1.951 (102 in più in 24 ore) sono ricoverati con sintomi, 182 si trovano in terapia intensiva (+ 7 rispetto a ieri) e 35.370 sono in isolamento domiciliare.

Oggi, le regioni con più nuovi positivi sono: la Lombardia (269), il Lazio (155), il Veneto, la Toscana e l’Emilia-Romagna, tutte e tre con 138 casi ciascuna. Al Sud, la Campania fa registrare 112 nuovi infetti.