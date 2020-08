Si conferma ancora il trend in crescita, con 947 contagi in più in 24 ore: ieri erano stati registrati 845 contagi in più, il giorno prima 642. Dall’inizio dell’emergenza il totale degli infetti è salito a 257.065. Il dato di oggi preoccupa anche in ragione di un leggero calo dei tamponi: 71.996, rispetto ai 77.442 campioni processati ieri. In aumento anche le vittime affette da Covid: oggi 9, mentre ieri erano 6, per un bilancio complessivo salito a 35.427 decessi dall’inizio del monitoraggio. Vistosa e ulteriore crescita anche della curva epidemiologica: gli attualmente positivi risultano essere 16.678, con incremento di 664 infetti rispetto a ieri. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i ricoverati con sintomi sono 919 (+36 rispetto a ieri) di cui 69 nelle terapie intensive (uno in più in 24 ore). In isolamento domiciliare risultano 15.690 persone. In Lombardia si sono registrati 174 nuovi casi, nel Lazio 137 e in Veneto 116. Male anche la Campania, dove il governatore De Luca ha annunciato di valutare la chiusura dei confini tra una quindicina di giorni, che oggi ha fatto segnare 67 nuovi infetti. In Sardegna i nuovi casi sono 42, in Sicilia 44 e in Puglia 35 tra cui, purtroppo, anche un neonato ricoverato precauzionalmente a Bari.