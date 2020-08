Dopo i 642 nuovi casi di ieri, i numeri continuano a peggiore tanto da arrivare agli 845 nuovi infetti di oggi, per un totale di 256.118 contagi dall’inizio dell’emergenza.

Oggi, purtroppo, si registrano altre 6 vittime per un totale salito a 35.418 decessi dall’inizio del monitoraggio.

In aumento anche i tamponi effettuati: oggi 77.442, mentre ieri ne erano stati processati 71.095, per un dato complessivo ormai prossimo agli 8 milioni di test eseguiti.

Non si arresta la curva epidemiologica: gli attualmente positivi sono 16.014, in sensibile aumento rispetto ai 15.360 di ieri.

Nella casella dei dimessi o guariti risultano oggi 204.686 unità, ieri se ne contavano 204.506.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi sono 883 (ieri erano 866), di cui 68 nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 15.063 persone.

Le tre regioni con il maggior numero di nuovi infetti sono: Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio +115). Al sud 53 nuovi positivi in Campania, 37 in Sicilia e 20 in Puglia.