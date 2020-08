In Italia i nuovi casi Covid sono 239, ieri erano 295, per un totale di 248.070. Ma il calo è stato accompagnato anche da una cospicua diminuzione dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 43.269, mentre ieri quelli processati erano stati 52.883.

Le vittime di oggi sono 8, tutte in Lombardia, per un totale salito a 35.154. I dimessi o guariti hanno raggiunto quota 200.460. Le persone attualmente positive in Italia sono 12.456, uno in meno rispetto a ieri, di cui 11.706 in isolamento fiduciario, 708 ricoverate con sintomi (ieri erano 705) e 42 in terapia intensiva (ieri erano 43).

In Lombardia sono 38 i nuovi casi, contro i 55 di ieri. In Veneto i nuovi positivi sono 45 (ieri erano 46), in Emilia Romagna 49.