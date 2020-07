NEWS BREVI

28/07/2020 - Sospensioni idriche Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. MASCHITO: intero abitato



Viggiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. VIGGIANO: Via V. Emanuele, Viale della Rinascita, Zona Papa Giovanni XXIII, Via Madonna di Viggiano, Via della Cicala, Via Idasallorenzo, Via Verdi e zone limitrofe.



San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Località Impesa.



Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: P.le Praga, Via Adriatico e zone limitrofe.



Acerenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. ACERENZA: Contrade: Santa Domenica, Finocchiaro, Pipoli, San Germano, Macchione, Fiumarella, Isca Rotonda e zone limitrofe.



Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato ad esclusione delle frazioni.



Sant'Angelo Le Fratte: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SANT'ANGELO LE FRATTE: C/de Fellana, Macchitelle, Matina, Farisi e zone limitrofe.



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Intero abitato. 27/07/2020 - Sospensioni idriche San Fele: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. SAN FELE: Località:Serra S.Ilario,Serra Dei Cerri,Faggella,D'Addezio.Si potrebbero verificare cali di pressione o mancanza di erogazione idrica.



Rapone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPONE: Intero abitato.



Rionero in Vulture: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:00 di oggi fino al termine dei lavori. RIONERO IN VULTURE: Per la sola via G.Da Venosa.



Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Contrade case rosse, San Salvatore, salicaro, porcile, quadrivio Grumentina e zone limitrofe.



Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Intero centro abitato.







25/07/2020 - Sospensioni idriche Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. VIGGIANO: Contrade case rosse, San Salvatore, salicaro, porcile, quadrivio Grumentina e zone limitrofe



San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Intero abitato e zone limitrofe.

San Fele: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:30 di oggi alle ore 08:00 di domani mattina salvo imprevisti. SAN FELE: Solo nelle seguenti c.de rurali: Difesa e Peschiera San Paolo.



Rapone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPONE: Intero abitato.





Melfi: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 08:00 del giorno 27-07-2020 fino al termine dei lavori. MELFI: Solo in via A. Moro.



Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. ATELLA: Intero abitato escluse le frazioni.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 08:15 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Strada Picerno- Baragiano; Strada Palazzo; Strada Pantano - Baragiano. Zona Alta di Picerno C.so Umberto 1.



Picerno: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. PICERNO: Abitato di Picerno.