I nuovi casi di oggi sono 162, per un totale di 243.506, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Scendono leggermente i decessi: oggi, purtroppo, sono comunque 13, ma ieri erano stati 17.

Il totale dei morti sfiora quota 35 mila: per la precisione, 34.997.

Scende ancora la curva degli attualmente positivi: che oggi sono diventati 12.493, contro i 12.919 di ieri. Salgono anche i dimessi e guariti, arrivati a 196.016 unità: ovvero 575 in più di ieri.

Diminuiscono ancora i ricoverati nelle terapie intensive, oggi 57 ieri 60. Per quanto riguarda invece i tamponi, oggi ne risultano 48.449 in aumento rispetto ai 41.867 di ieri.

In Lombardia, nelle ultime 24 ore si contano 63 nuovi infetti (ieri erano 30) e 5 morti (ieri erano stati 3). In Calabria due nuove casi, tra questi anche una bambina di 4 anni di Cosenza, che per fortuna sembra stia bene, sottoposta al tampone prima di un ricovero per un intervento chirurgico.