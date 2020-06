Oggi i nuovi positivi sono 224, meno dei 262 di ieri. Scendono anche le vittime, passate dalle 49 di ieri alle 24 delle ultime 24 ore.

Oggi gli attualmente positivi sono calati “solo” di 240 unità (meno delle 331 di ieri). I guariti sono stati altri 440. Questi dati sono venuti fuori da una evidente diminuzione del numero dei tamponi: 40.545 contro i 54.722 di ieri.

Dando uno sguardo alla situazione nelle regioni, in Lombardia, con circa 1.500 tamponi meno di ieri, i nuovi positivi sono scesi da 165 a 128. Calo anche dei morti, in 24 ore da 23 a 13. In Calabria 6 nuovi pazienti Covid.



Il bollettino della Protezione Civile del 21 giugno



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.499, con un incremento rispetto a ieri di 224 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 20.972, con una decrescita di 240 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 148 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 4 pazienti rispetto a ieri. 2.314 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 160 pazienti rispetto a ieri.

18.510 persone, pari all’88% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 24 e portano il totale a 34.634. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 182.893, con un incremento di 440 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.843 in Lombardia, 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata.