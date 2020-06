Nel bollettino della Protezione Civile di oggi sono riportate 53 nuove vittime, in calo rispetto alle 72 di ieri.

Sono 10 le regioni nelle quali non ci sono stati altri morti: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Mentre: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata hanno fatto registrare 0 nuovi contagi.

Come ormai ogni domenica, si riducono anche i nuovi positivi, quasi tutti in Lombardia, scesi nelle ultime 24 ore a 197 mentre ieri erano risultati 270 nuovi infetti.

I tamponi effettuati sono 49.478 (ieri erano stati 72.485), per un totale, dall’inizio dell’emergenza, parecchio superiore ai 4 milioni.

La curva epidemiologica è scesa di altre 615 unità, meno delle 1.089 di ieri. I guariti sono stati 759, anche questo dato è inferiore rispetto a quello di ieri (1.297).

In Lombardia le vittime sono scese da 27 a 21, così come i nuovi casi positivi (passati dai 142 di ieri ai 125 di oggi).



Il bollettino della Protezione Civile del 7 giugno



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 234.998, con un incremento rispetto a ieri di 197 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 35.262, con una decrescita di 615 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 287 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 6 pazienti rispetto a ieri. 4.864 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 138 pazienti rispetto a ieri.

30.111 persone, pari all’85% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 53 e portano il totale a 33.899. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 165.837, con un incremento di 759 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia, 3.962 in Piemonte, 2.328 in Emilia-Romagna, 1.085 in Veneto, 750 in Toscana, 243 in Liguria, 2.690 nel Lazio, 1.159 nelle Marche, 725 in Campania, 733 in Puglia, 82 nella Provincia autonoma di Trento, 862 in Sicilia, 151 in Friuli Venezia Giulia, 653 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 59 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 91 in Calabria, 120 in Molise e 14 in Basilicata.