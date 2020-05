I dati appena diffusi ci dicono che sono aumentati i decessi, saliti oggi a 87 mentre ieri erano state registrate 70 vittime. I nuovi casi, anche se diminuiti, si mantengono oltre i 500: oggi 516, ieri 593. La maggior parte dei nuovi pazienti Covid rimane concentrata in tre regioni: Lombardia (+354), Piemonte (+56) ed Emilia Romagna (+38), che fanno 450 nuovi positivi in un giorno.

Continua a scendere la curva degli attualmente positivi, anche se il calo nelle ultime 24 ore (-1.811 unità) è inferiore a quello registrato ieri (-2.980).

Oggi risultano 72.135 tamponi, meno dei 75.893 di ieri, che hanno fatto salire il totale dei prelievi effettuati dall’inizio dell’emergenza ben oltre i 3 milioni e mezzo (3.755.279).

Sempre in miglioramento i dati sui ricoveri ospedalieri.

In Lombardia, dove sta divampando anche la polemica circa una presunta diffusione di dati falsi da parte del Pirellone che ha annunciato querele, è stato rilevato un aumento dei morti passati dai 20 di ieri ai 38 di oggi. Ancora confortanti i numeri al Sud.



Il bollettino della Protezione Civile del 29 maggio



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 232.248, con un incremento rispetto a ieri di 516 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 46.175, con una decrescita di 1.811 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 475 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 14 pazienti rispetto a ieri.

7.094 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 285 pazienti rispetto a ieri.

38.606 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 87 e portano il totale a 33.229. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 152.844, con un incremento di 2.240 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche*, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.