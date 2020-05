Nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 119 vittime: ieri erano 130 e il giorno prima 156. Per quanto concerne i nuovi contagi, siamo passati a 669 (quasi tutti in Lombardia): ieri erano stati 652, due giorni fa 642, mentre mercoledì erano risultati 665 nuovi positivi. I guariti di oggi sono 2.120, per un calo della curva degli attualmente infetti di 1.570 unità.

I tamponi effettuati ieri sono stati 72.410, meno dei 75.380 prelievi del giorno precedente.

In Lombardia le vittime sono state 56, ieri erano 57, con i nuovi positivi saliti a 441 (ieri erano 293)



Il bollettino della Protezione Civile



Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.327, con un incremento rispetto a ieri di 669 nuovi casi.

Il numero totale di attualmente positivi è di 57.752, con una decrescita di 1.570 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri.

8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri.

48.485 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 119 e portano il totale a 32.735. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 138.840, con un incremento di 2.120 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata.