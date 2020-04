In un’intervista pubblicata ieri dal Corriere della Sera, il fisico e docente universitario Paolo Branchini ha spiegato la limitata variazione dei dati, un giorno un po’ migliori e il successivo poco peggiori e viceversa, “con l’esaurimento degli effetti benefici” delle misure restrittive, aggiungendo che “serve un passo in più o la curva non si piegherà”. Il riferimento del cattedratico e alla necessità di imporre restrizioni ancora più forti, per intenderci, sul modello cinese di Wuhan.

A giudicare dai numeri che stiamo diffondendo di giorno in giorno, sembrerebbe difficile dargli torto ma, purtroppo, siamo in pochi e si continua a parlare di fase 2 nonostante la Lombardia abbia fatto registrare anche oggi oltre 1000 nuovi contagi (per la precisione 1.246).

I nuovi positivi sono stati in totale 3.491, praticamente gli stessi di ieri (+3.493). Per fortuna, anche se restano sempre tanti, nelle ultime 24 ore sono calati i morti. Ancora in diminuzione i pazienti nelle terapie intensive.

Il totale degli attualmente positivi è pari a 107.771, con una variazione rispetto a ieri di 809 nuovi casi (ieri erano 355). I casi complessivi sono adesso 175.925.

Le vittime in più rispetto a ieri affette da Covid-19 sono state 482 (ieri erano state 575), per un totale arrivato a 22.745.

Sono state dimesse 2.200 persone (ieri erano state 2.563), che hanno fatto salire i guariti a 44.927.

I pazienti in rianimazione sono 2.733 (-79 rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati con sintomi sono 25.007 (-779). I positivi in isolamento domiciliare sono 80.031.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.