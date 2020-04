La variazione dei positivi al Coronavirus sono aumentati di appena 355 nuovi contagiati in più rispetto a ieri (quando l’incremento era stato di 1.189 nuovi casi), per un totale di attualmente positivi arrivato a 106.962.

Resta alto, purtroppo, il dato sui decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 575 (ieri erano stati 525), per un totale di 22.745. Salgono ancora le guarigioni, ieri 2.563 (totale 42.727), mai così tante in un giorno. I casi totali sono saliti a 172.434 (+3.493, ieri erano stati + +3.786).

Continua a migliorare la situazione negli ospedali: i pazienti ricoverati sono 25.786 (-1.107 da ieri); mentre quelli in terapia intensiva sono scesi fino 2.812 pazienti (con un calo rispetto a ieri di 124 persone). Gli asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare sono 78.364.

L’appuntamento con le conferenze stampa della Protezione Civile diverrà bisettimanale.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 33.434 in Lombardia, 13.585 in Emilia-Romagna, 13.998 in Piemonte, 10.618 in Veneto, 6.583 in Toscana, 3.459 in Liguria, 3.157 nelle Marche, 4.214 nel Lazio, 3.027 in Campania, 1.990 nella Provincia autonoma di Trento, 2.656 in Puglia, 1.428 in Friuli Venezia Giulia, 2.139 in Sicilia, 1.942 in Abruzzo, 1.582 nella Provincia autonoma di Bolzano, 494 in Umbria, 872 in Sardegna, 819 in Calabria, 491 in Valle d’Aosta, 266 in Basilicata e 208 in Molise.