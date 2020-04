NEWS BREVI

11/04/2020 - Emergenza Coronavirus, Bardi emana l’ordinanza n. 17 Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 17 dell’11 aprile 2020.

In particolare, l’ordinanza conferma e proroga fino al 3 maggio 2020 le ordinanze regionali già adottate contenenti ulteriori misure restrittive rispetto a quelle disposte dallo Stato, per evitare la diffusione del Covid-19.

L'ordinanza è pubblicata sul Bur speciale n. 35 e sul sito istituzionale della Regione Basilicata.





11/04/2020 - Unità Speciali Covid-19 e 118: l’effettuazione dei tamponi non spetta al 118 Al fine di evitare confusione tra i cittadini, l’Asp di Potenza precisa che l’effettuazione dei tamponi non viene eseguita dal “118 Basilicata” ma dal personale delle “Unità Speciali Covid-19” che utilizza, in questo momento di emergenza, i mezzi di soccorso (ambulanze) del 118 a loro riservate. 6/04/2020 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: parte di via Giovanni XXIII e zone limitrofe