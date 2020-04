Anche se in aumento rispetto a ieri, resta basso il dato dei nuovi positivi che oggi sono risultati 1.195 in più di ieri (quando erano stati 880 in più del giorno prima). Il totale è salito a 95.262 contagiati.

Calano i morti, arrivati però a 17.669 con 542 vittime nelle ultime 24 ore mentre, ieri, i deceduti erano stati 604. I casi totali sono ora 139.422. I guariti sono stati 2.099 solo nelle ultime 24 ore, in evidente aumento rispetto a ieri quando le guarigioni erano state 1.555. I ricoverati con sintomi sono 28.485, di cui 3.693 in terapia intensiva. Questi ultimi sono in calo per il quarto giorno consecutivo: ieri erano 3.791, ovvero 99 in più. Le persone in isolamento domiciliare sono 63.084.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.545 in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 3.245 in Liguria, 3.448 nel Lazio, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.893 in Sicilia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.