I dati di oggi hanno fatto registrare un deciso calo dei nuovi contagi: rispetto a ieri, i nuovi positivi sono stati appena 880: l’incremento più basso dallo scorso 10 marzo. Ieri il dato si era attestato su 1.941 nuovi infetti, già in evidente diminuzione rispetto al precedente aumento di 2.972 positivi. Il computo degli attualmente positivi è salito a 94.067 persone.

Leggero calo anche dei morti saliti a 17.127, con 604 vittime nelle ultime 24 ore (ieri erano state 636 in più rispetto al giorno prima). I casi totali sono saliti a 135.586.

Le guarigioni sono arrivate a 24.392, 1.555 solo oggi. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.718, di cui 3.791 in terapia intensiva ancora in diminuzione rispetto a ieri (107 pazienti in meno). Attualmente, le persone in isolamento domiciliare sono 61.557.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.343 in Lombardia, 13.048 in Emilia-Romagna, 10.704 in Piemonte, 9.965 in Veneto, 5.427 in Toscana, 3.738 nelle Marche, 3.212 in Liguria, 3.365 nel Lazio, 2.765 in Campania, 1.890 nella Provincia autonoma di Trento, 2.137 in Puglia, 1.379 in Friuli Venezia Giulia, 1.859 in Sicilia, 1.491 in Abruzzo, 1.301 nella Provincia autonoma di Bolzano, 846 in Umbria, 821 in Sardegna, 733 in Calabria, 593 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 185 in Molise.