Il maltempo ha colpito la Calabria, come era stato previsto, con l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile. Maggiormente interessate dagli allagamenti la città di Reggio Calabria e il comprensorio di Lamezia Terme.Numerosi gli interventi effettuati, sulla tratta ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro in una galleria nel Comune di Marcellinara, un treno con passegeri a bordo è rimasto bloccato a causa di una grossa quantità di acqua presente nella galleria che ha coinvolto il locomotore.

Sul posto in supporto un locomotore inviato da Trenitalia ha trainato il convoglio in stazione e attualmente la tratta è interdetta.

«Trenitalia - é scritto in un comunicato - aveva provveduto ad inviare due locomotori, da Catanzaro e Lamezia Terme, ma a causa della presenza di fango e detriti lungo il percorso non ha potuto raggiungere il convoglio per agganciarlo e trainarlo in zona sicura. Nessun danno, comunque, alle persone».

Sono state 12 le squadre impegnate ininterrottamente da questa mattina per fronteggiare le numerose richieste di intervento pervenute presso la sala operativa del comando di Catanzaro. Allagamenti, piccoli smottamenti e verifiche di infiltrazioni acqua nelle abitazioni.

Nel Cosentino, la statale 106 Jonica è stata chiusa per alcune ore perché completamente bloccata a causa delle violenti piogge che hanno causato allagamenti, così come accaduto ad Amendolara e Roseto Capo Spulico dove sono innumerevoli i disagi.

Nuovamente allagata anche la strada di Lampetia, a Cetraro, mentre a Paola desta grande preoccupazione la frana della ex statale provinciale di San Miceli, tenuta sotto stretta osservazione.