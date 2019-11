NEWS BREVI

5/11/2019 - Sospensione idrica a Venosa Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Tasso e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.



Venosa: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Viviano e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 4/11/2019 - Sospensione Idrica in Basilicata oggi 4 Novembre Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Di Giura, viale Firenze e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 3/11/2019 - Risultati Eccellenza lucana Lauria-Real Senise 4 - 1

Brienza – Pomarico 2 - 0

Lavello-Montescaglioso 2 - 0

Melfi-Ferrandina 4 - 3

Moliterno-Castelluccio 1 - 1

Tolve-Latronico Terme 2 - 1

Ripacandida-Policoro 1 - 2

Rotonda-Vultur 1 - 0