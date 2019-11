NEWS BREVI

1/11/2019 - Sospensioni idriche 1 novembre 2019 Nova Siri: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione nelle seguenti contrade: Sant'Alessio, San Megale, Pie D'armi, Pietra del Conte, Cugino Longo.

Potenza: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile resterà sospesa fino alle ore 12:30 di oggi salvo imprevisti, nelle seguenti zone: contrada Botte, via Quattro Tornanti e zone limitrofe. 31/10/2019 - Comunicazione sospensione idrica oggi 31 ottobre in Basilicata Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in via Botte e nelle zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.



Montemurro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 30/10/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Viggiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Catacombelle sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina, salvo imprevisti.



Trivigno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel rione santa Maria sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.



Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, a partire da oggi e fino a nuova comunicazione, l’erogazione dell’acqua potabile avverrà a giorni alterni dalle ore 6,30 alle ore 10 del mattino, nelle seguenti zone: Monacella, Santa Susanna , Olmo, Pomella e Carlotta.