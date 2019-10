RUVO DI PUGLIA – Questa domenica sarà il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nella cornice della Masseria Coppa, ad ospitare la tappa conclusiva del circuito Iron Bike Puglia 2019, la prova decisiva per l’assegnazione delle ambite maglie di leader del campionato di corse in fuoristrada sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Dopo aver sconfinato in Basilicata e in Calabria ed essere passato per la Valle d’Itria, la Murgia e le gravine, aver guardato la Puglia dall’alto dei 1152 metri del Monte Cornacchia ed essersi rinfrescato sulle spiagge di Vieste, il circuito Iron Bike torna lì dove tutto è iniziato, ovvero sulle Murge.



Sarà però un percorso e soprattutto una location del tutto inedita ad accogliere il folto gruppo di biker per l’ultima tappa di stagione (il ciclocross è infatti già cominciato): è la prima edizione, infatti, di una corsa ciclistica che parta e arrivi nel perimetro della Masseria Coppa, nel punto baricentrico in assoluto di tutto il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in agro di Ruvo di Puglia. L’organizzazione della tappa è affidata allo staff del Team Eurobike di Corato che, coadiuvato dai locali dell’Avis Bike Ruvo, ha predisposto due tracciati di gara, uno valido per la classifica Iron Bike, di 50 km, e uno di lunghezza ridotta aperto anche ai cicloturisti, di 29 km.