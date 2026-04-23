Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Pd Basilicata, e lonorevole Vincenzo Amendola annunciano la presentazione di interrogazioni al Ministro dellEconomia, alla Camera, a firma dellonorevole Amendola, e al Senato, a firma del senatore Manca, per chiedere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare che le criticità del bilancio regionale si traducano in un aggravio per cittadini e imprese.



Le responsabilità del fallimento delle politiche di bilancio della Giunta Bardi  dichiarano  non possono ricadere sulle famiglie e sulle imprese lucane. Non è accettabile scaricare sui cittadini e sulle future generazioni i costi di scelte inefficaci attraverso artifici contabili.



La crisi politica regionale, evidenziata dal voto contrario di un assessore al Presidente Bardi, si accompagna a una manovra di bilancio che toglie ossigeno e futuro al territorio e conferma linadeguatezza di un governo regionale in carica da sette anni.



Particolare attenzione viene posta al sistema sanitario: Al deficit accumulato si aggiunge quello della sanità, che si intenderebbe coprire con laumento di imposte come IRPEF e IRAP.



I dati descrivono una situazione critica: lunghe liste dattesa, circa 60.000 cittadini che rinunciano alle cure e 130 milioni di euro destinati alla mobilità sanitaria.



Queste scelte  concludono  rischiano di compromettere il futuro della Basilicata, penalizzando famiglie, imprese e politiche per il lavoro.





