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La voce della Politica
|Basilicata, Pd: Il governo regionale scarica i costi sui cittadini
23/04/2026
|Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Pd Basilicata, e lonorevole Vincenzo Amendola annunciano la presentazione di interrogazioni al Ministro dellEconomia, alla Camera, a firma dellonorevole Amendola, e al Senato, a firma del senatore Manca, per chiedere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare che le criticità del bilancio regionale si traducano in un aggravio per cittadini e imprese.
Le responsabilità del fallimento delle politiche di bilancio della Giunta Bardi dichiarano non possono ricadere sulle famiglie e sulle imprese lucane. Non è accettabile scaricare sui cittadini e sulle future generazioni i costi di scelte inefficaci attraverso artifici contabili.
La crisi politica regionale, evidenziata dal voto contrario di un assessore al Presidente Bardi, si accompagna a una manovra di bilancio che toglie ossigeno e futuro al territorio e conferma linadeguatezza di un governo regionale in carica da sette anni.
Particolare attenzione viene posta al sistema sanitario: Al deficit accumulato si aggiunge quello della sanità, che si intenderebbe coprire con laumento di imposte come IRPEF e IRAP.
I dati descrivono una situazione critica: lunghe liste dattesa, circa 60.000 cittadini che rinunciano alle cure e 130 milioni di euro destinati alla mobilità sanitaria.
Queste scelte concludono rischiano di compromettere il futuro della Basilicata, penalizzando famiglie, imprese e politiche per il lavoro.
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archivio
|La Voce della Politica
|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: Trasparenza e verifica sulluso delle risorse''
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comune per rendere ...-->continua
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|23/04/2026 - Basilicata, Pd: Il governo regionale scarica i costi sui cittadini
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|23/04/2026 - Sanità nel Senisese, appello ai sindaci: Non è più tempo di rinvii
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese indirizzata ai sindaci dellarea.
Ai Sindaci del Senisese,
il diritto alla salute nel nostro territorio è oggi seriamente compromesso. Nel Senisese o...-->continua
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|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione naz...-->continua
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|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
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|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Risorse del petrolio destinate allo sviluppo usate per spesa corrente attraverso progetti
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
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|23/04/2026 - Inclusione, Pittella e Padula premiano la V A Don Milani-Leopardi
Oggi, presso la sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio, Marcello Pittella, e la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, hanno incontrato la classe V A dellIstituto comprensivo Don Milani-Leopardi di...-->continua
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