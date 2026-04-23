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Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci

23/04/2026

A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un mese e mezzo dallapprovazione delle DD.GG.RR. n. 114 e 115/2026 che, dopo anni di annunci, avevano finalmente ammesso a finanziamento, a valere sui Fondi FSC, i programmi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di Potenza e Matera, per un totale di 75 interventi e oltre 65 milioni di euro complessivi. Da allora, in assenza della formalizzazione delle conseguenti procedure attuative, il tutto rischia di rimanere ancora nellalveo degli annunci. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Come già evidenziato, gli Atti negoziali prevedono la possibilità per le Province di ricorrere a prestiti presso la Cassa Depositi e Prestiti per anticipare le risorse, con una premialità regionale legata alla partecipazione ai costi di accesso al credito. Una soluzione tampone, resa necessaria dal rinvio al 2027 del trasferimento dei Fondi FSC, ma che non può diventare un alibi per ulteriori ritardi. In commissione questa mattina il Dirigente Generale alle infrastrutture, Antonio Altomonte, ha dichiarato che sarebbe pronto il nuovo accordo che speriamo sia rispettoso degli indirizzi che la commissione ha dato. È indispensabile che la Regione definisca rapidamente modalità operative, coperture finanziarie e soprattutto tempi certi, affinché le Province possano avviare senza ulteriori rinvii interventi già programmati e fondamentali per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei territori. Anche alla luce degli ingenti danni registrati a seguito dellondata di maltempo dei giorni scorsi e che hanno compromesso lutilizzo di strade provinciali, alcune delle quali già destinatarie da un anno di importanti finanziamenti a valere sugli FSC ancora inspiegabilmente inutilizzabili.

Allo stesso modo  prosegue Lacorazza - resta alta lattenzione sulla condizione delle strade rurali, anchessa aggravata dagli eventi meteorologici. In molte aree interne la viabilità secondaria continua a versare in condizioni critiche, con disagi per cittadini e imprese agricole e rischi concreti per la sicurezza. Su questo fronte, sono ormai diverse le sollecitazioni rivolte al Dipartimento Agricoltura e allAssessore competente e non possono rimanere senza risposte.

La viabilità, sia provinciale che rurale, rappresenta uninfrastruttura strategica che, soprattutto in Basilicata, significa sicurezza, accessibilità, sviluppo economico e coesione territoriale. Non è più tempo di annunci o rinvii. Serve un cambio di passo immediato. Su questi temi  conclude lesponente del Pd - continuerà unazione costante di monitoraggio e sollecito, affinché agli impegni assunti seguano finalmente atti concreti e risultati tangibili per le comunità lucane.









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