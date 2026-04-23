-->
|
La voce della Politica
|Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
23/04/2026
|A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un mese e mezzo dallapprovazione delle DD.GG.RR. n. 114 e 115/2026 che, dopo anni di annunci, avevano finalmente ammesso a finanziamento, a valere sui Fondi FSC, i programmi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali di Potenza e Matera, per un totale di 75 interventi e oltre 65 milioni di euro complessivi. Da allora, in assenza della formalizzazione delle conseguenti procedure attuative, il tutto rischia di rimanere ancora nellalveo degli annunci. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Come già evidenziato, gli Atti negoziali prevedono la possibilità per le Province di ricorrere a prestiti presso la Cassa Depositi e Prestiti per anticipare le risorse, con una premialità regionale legata alla partecipazione ai costi di accesso al credito. Una soluzione tampone, resa necessaria dal rinvio al 2027 del trasferimento dei Fondi FSC, ma che non può diventare un alibi per ulteriori ritardi. In commissione questa mattina il Dirigente Generale alle infrastrutture, Antonio Altomonte, ha dichiarato che sarebbe pronto il nuovo accordo che speriamo sia rispettoso degli indirizzi che la commissione ha dato. È indispensabile che la Regione definisca rapidamente modalità operative, coperture finanziarie e soprattutto tempi certi, affinché le Province possano avviare senza ulteriori rinvii interventi già programmati e fondamentali per la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei territori. Anche alla luce degli ingenti danni registrati a seguito dellondata di maltempo dei giorni scorsi e che hanno compromesso lutilizzo di strade provinciali, alcune delle quali già destinatarie da un anno di importanti finanziamenti a valere sugli FSC ancora inspiegabilmente inutilizzabili.
Allo stesso modo prosegue Lacorazza - resta alta lattenzione sulla condizione delle strade rurali, anchessa aggravata dagli eventi meteorologici. In molte aree interne la viabilità secondaria continua a versare in condizioni critiche, con disagi per cittadini e imprese agricole e rischi concreti per la sicurezza. Su questo fronte, sono ormai diverse le sollecitazioni rivolte al Dipartimento Agricoltura e allAssessore competente e non possono rimanere senza risposte.
La viabilità, sia provinciale che rurale, rappresenta uninfrastruttura strategica che, soprattutto in Basilicata, significa sicurezza, accessibilità, sviluppo economico e coesione territoriale. Non è più tempo di annunci o rinvii. Serve un cambio di passo immediato. Su questi temi conclude lesponente del Pd - continuerà unazione costante di monitoraggio e sollecito, affinché agli impegni assunti seguano finalmente atti concreti e risultati tangibili per le comunità lucane.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: Trasparenza e verifica sulluso delle risorse''
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comune per rendere ...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Basilicata, Pd: Il governo regionale scarica i costi sui cittadini
Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Pd Basilicata, e lonorevole Vincenzo Amendola annunciano la presentazione di interrogazioni al Ministro dellEconomia, alla Camera, a firma dellonorevole Amendola, e al Senato, a firma del senatore Manca, ...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Sanità nel Senisese, appello ai sindaci: Non è più tempo di rinvii
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese indirizzata ai sindaci dellarea.
Ai Sindaci del Senisese,
il diritto alla salute nel nostro territorio è oggi seriamente compromesso. Nel Senisese o...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione naz...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Risorse del petrolio destinate allo sviluppo usate per spesa corrente attraverso progetti
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Inclusione, Pittella e Padula premiano la V A Don Milani-Leopardi
Oggi, presso la sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio, Marcello Pittella, e la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, hanno incontrato la classe V A dellIstituto comprensivo Don Milani-Leopardi di...-->continua
|
|