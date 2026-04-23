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La voce della Politica
|Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
23/04/2026
|Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, sabato 25 aprile.
"Un momento di confronto - afferma il sindacato - per difendere i valori della nostra democrazia e ribadire lattualità della Costituzione. La Liberazione è memoria, ma anche impegno quotidiano".
Dopo i saluti istituzionali di Antonio Nicoletti, sindaco di Matera, e l'introduzione della segretaria d'organizzazione della Cgil di Matera, Michela Carmentano, che coordinerà i lavori, interverranno Giorgio Costantino, professare emerito di Diritto processuale civile dell'Università Roma Tre; Teresa D'Onofrio, segretaria Rete degli Studenti Medi Basilicata e Rocco Di Matteo, direttore Inca Cgil Matera. Concluderà
Fernando Mega, segretario generale Cgil Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello: Trasparenza e verifica sulluso delle risorse''
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comune per rendere ...-->continua
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|23/04/2026 - Basilicata, Pd: Il governo regionale scarica i costi sui cittadini
Il senatore Daniele Manca, Commissario regionale del Pd Basilicata, e lonorevole Vincenzo Amendola annunciano la presentazione di interrogazioni al Ministro dellEconomia, alla Camera, a firma dellonorevole Amendola, e al Senato, a firma del senatore Manca, ...-->continua
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|23/04/2026 - Sanità nel Senisese, appello ai sindaci: Non è più tempo di rinvii
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del gruppo di lavoro Iniziativa Sanità nel Senisese indirizzata ai sindaci dellarea.
Ai Sindaci del Senisese,
il diritto alla salute nel nostro territorio è oggi seriamente compromesso. Nel Senisese o...-->continua
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|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione naz...-->continua
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|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
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|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Risorse del petrolio destinate allo sviluppo usate per spesa corrente attraverso progetti
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
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|23/04/2026 - Inclusione, Pittella e Padula premiano la V A Don Milani-Leopardi
Oggi, presso la sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio, Marcello Pittella, e la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, hanno incontrato la classe V A dellIstituto comprensivo Don Milani-Leopardi di...-->continua
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