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La voce della Politica
|Potenza, richiesta di incontro al Comune per sversamento di idrocarburi
23/04/2026
|LAssociazione di Base dei Consumatori Basilicata (A.Ba.Co. Basilicata) ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Potenza per fare chiarezza sullo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo registrato nei giorni scorsi in via Viviani, nei pressi del distributore Q8.
Il fenomeno ha interessato anche larea adiacente il Tribunale, in via Nazario Sauro, dove è stata segnalata una contaminazione superficiale che ha destato preoccupazione tra residenti e istituzioni. Lo stesso Tribunale avrebbe informato tempestivamente il Comune e gli enti competenti per la tutela della pubblica e privata incolumità.
Lassociazione, che agisce a tutela dei diritti dei cittadini, in particolare del diritto alla salute e alla sicurezza, riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona.
A.Ba.Co. Basilicata chiede quindi un confronto urgente con lamministrazione comunale per verificare quanto accaduto, conoscere le misure già adottate e le azioni future previste, anche in coordinamento con gli enti competenti, al fine di escludere ogni rischio per la popolazione.
La richiesta è stata formalizzata dalla presidente dellassociazione, Rosalba Guglielmi.
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archivio
|La Voce della Politica
|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, saba...-->continua
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|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
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|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Risorse del petrolio destinate allo sviluppo usate per spesa corrente attraverso progetti
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
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|23/04/2026 - Inclusione, Pittella e Padula premiano la V A Don Milani-Leopardi
Oggi, presso la sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio, Marcello Pittella, e la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, hanno incontrato la classe V A dellIstituto comprensivo Don Milani-Leopardi di...-->continua
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|23/04/2026 - Gestione risorsa idrica, tariffe aggiornate e recupero crediti
Questa mattina il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione del Comitato di Coordinamento dellAccordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Allincontro hanno...-->continua
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|23/04/2026 - Confederazione Italiana Liberi Agricoltori :''la CUN che non volevamo''
Non siamo saliti sul carro dei vincitori, ne abbiamo esultato alla prima seduta della commissione.
LiberiAgricoltori con i suoi commissari, uno Foggiano e l'altro Lucano si sono immediatamente accorti dell'andazzo.
Gli unici a ribadire a chiare lettere...-->continua
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|23/04/2026 - Potenza, richiesta di incontro al Comune per sversamento di idrocarburi
LAssociazione di Base dei Consumatori Basilicata (A.Ba.Co. Basilicata) ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Potenza per fare chiarezza sullo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo registrato nei giorni scorsi in via Viviani, nei pressi del distribu...-->continua
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