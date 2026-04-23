LAssociazione di Base dei Consumatori Basilicata (A.Ba.Co. Basilicata) ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Potenza per fare chiarezza sullo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo registrato nei giorni scorsi in via Viviani, nei pressi del distributore Q8.



Il fenomeno ha interessato anche larea adiacente il Tribunale, in via Nazario Sauro, dove è stata segnalata una contaminazione superficiale che ha destato preoccupazione tra residenti e istituzioni. Lo stesso Tribunale avrebbe informato tempestivamente il Comune e gli enti competenti per la tutela della pubblica e privata incolumità.



Lassociazione, che agisce a tutela dei diritti dei cittadini, in particolare del diritto alla salute e alla sicurezza, riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona.



A.Ba.Co. Basilicata chiede quindi un confronto urgente con lamministrazione comunale per verificare quanto accaduto, conoscere le misure già adottate e le azioni future previste, anche in coordinamento con gli enti competenti, al fine di escludere ogni rischio per la popolazione.



La richiesta è stata formalizzata dalla presidente dellassociazione, Rosalba Guglielmi.