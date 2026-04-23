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Gestione risorsa idrica, tariffe aggiornate e recupero crediti

23/04/2026

Questa mattina il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione del Comitato di Coordinamento dellAccordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Allincontro hanno preso parte il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, On. Tommaso Foti, e il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. La gestione dellacqua è una responsabilità comune che richiede un impegno particolare da parte dei territori che, come la Basilicata, custodiscono e mettono a disposizione questa risorsa vitale per lintero Mezzogiorno, ha detto Bardi in apertura della seduta.
Durante la riunione, il Comitato ha approvato laggiornamento della componente ambientale della tariffa dellacqua allingrosso (ERC) per gli anni 2016-2025, rivalutata in base agli indici Istat FOI. È stata inoltre effettuata la presa datto dei consuntivi volumetrici delle erogazioni dagli invasi di Monte Cotugno e Pertusillo. Sulla base delle nuove tariffe sono stati definiti i crediti maturati dalla Regione Basilicata nei confronti dei principali soggetti utilizzatori (Acquedotto Pugliese, Consorzio di Bonifica, Acciaierie dItalia, Acquedotto Lucano, Consorzio di Bonifica della Calabria) rinegoziando rate e modalità delle compensazioni ambientali. Per quanto riguarda Acquedotto Pugliese, in particolare, è stato concordato un piano di rateizzazione quinquennale per il debito relativo al triennio 2023-2025, con pagamenti trimestrali a partire dal 30 giugno 2026.
Il Presidente Bardi ha sottolineato la necessità di una revisione complessiva dellAccordo di Programma, risalente nel suo impianto originario al 1999. A tal fine è stata deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per aggiornare i metodi tariffari, tenendo conto della qualità dei corpi idrici e delle attuali trasformazioni istituzionali. La Basilicata continuerà a fare la sua parte con senso di responsabilità, ha concluso Bardi, assicurando trasparenza nella gestione della risorsa e chiedendo che venga pienamente riconosciuto il valore dellimpegno sostenuto dalla nostra regione per garantire lapprovvigionamento idrico collettivo.



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