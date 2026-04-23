-->
|
La voce della Politica
|Gestione risorsa idrica, tariffe aggiornate e recupero crediti
23/04/2026
|Questa mattina il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione del Comitato di Coordinamento dellAccordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Allincontro hanno preso parte il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, On. Tommaso Foti, e il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. La gestione dellacqua è una responsabilità comune che richiede un impegno particolare da parte dei territori che, come la Basilicata, custodiscono e mettono a disposizione questa risorsa vitale per lintero Mezzogiorno, ha detto Bardi in apertura della seduta.
Durante la riunione, il Comitato ha approvato laggiornamento della componente ambientale della tariffa dellacqua allingrosso (ERC) per gli anni 2016-2025, rivalutata in base agli indici Istat FOI. È stata inoltre effettuata la presa datto dei consuntivi volumetrici delle erogazioni dagli invasi di Monte Cotugno e Pertusillo. Sulla base delle nuove tariffe sono stati definiti i crediti maturati dalla Regione Basilicata nei confronti dei principali soggetti utilizzatori (Acquedotto Pugliese, Consorzio di Bonifica, Acciaierie dItalia, Acquedotto Lucano, Consorzio di Bonifica della Calabria) rinegoziando rate e modalità delle compensazioni ambientali. Per quanto riguarda Acquedotto Pugliese, in particolare, è stato concordato un piano di rateizzazione quinquennale per il debito relativo al triennio 2023-2025, con pagamenti trimestrali a partire dal 30 giugno 2026.
Il Presidente Bardi ha sottolineato la necessità di una revisione complessiva dellAccordo di Programma, risalente nel suo impianto originario al 1999. A tal fine è stata deliberata la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per aggiornare i metodi tariffari, tenendo conto della qualità dei corpi idrici e delle attuali trasformazioni istituzionali. La Basilicata continuerà a fare la sua parte con senso di responsabilità, ha concluso Bardi, assicurando trasparenza nella gestione della risorsa e chiedendo che venga pienamente riconosciuto il valore dellimpegno sostenuto dalla nostra regione per garantire lapprovvigionamento idrico collettivo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/04/2026 - Cgil Mt_incontro Costituzione italiana_24 aprile
Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l'incontro "La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi" organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista, saba...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Strade provinciali e rurali, Lacorazza: non è più tempo di annunci
A distanza di settimane ci vediamo costretti a tornare a sollecitare, labbiamo fatto anche questa mattina in Commissione con forza, lattuazione concreta degli impegni assunti in materia di viabilità provinciale e rurale in Basilicata. È trascorso oltre un m...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Risorse del petrolio destinate allo sviluppo usate per spesa corrente attraverso progetti
A margine della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune, Gianni Vizziello, ribadiscono che prosegue con determinazione il lavoro di Basilicata Casa Comu...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Inclusione, Pittella e Padula premiano la V A Don Milani-Leopardi
Oggi, presso la sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio, Marcello Pittella, e la Garante regionale per la disabilità, Marika Padula, hanno incontrato la classe V A dellIstituto comprensivo Don Milani-Leopardi di...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Gestione risorsa idrica, tariffe aggiornate e recupero crediti
Questa mattina il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha partecipato, in videoconferenza, alla riunione del Comitato di Coordinamento dellAccordo di Programma tra Stato, Basilicata e Puglia per la gestione condivisa delle risorse idriche. Allincontro hanno...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Confederazione Italiana Liberi Agricoltori :''la CUN che non volevamo''
Non siamo saliti sul carro dei vincitori, ne abbiamo esultato alla prima seduta della commissione.
LiberiAgricoltori con i suoi commissari, uno Foggiano e l'altro Lucano si sono immediatamente accorti dell'andazzo.
Gli unici a ribadire a chiare lettere...-->continua
|
|
|23/04/2026 - Potenza, richiesta di incontro al Comune per sversamento di idrocarburi
LAssociazione di Base dei Consumatori Basilicata (A.Ba.Co. Basilicata) ha chiesto un incontro urgente al sindaco di Potenza per fare chiarezza sullo sversamento di idrocarburi nel sottosuolo registrato nei giorni scorsi in via Viviani, nei pressi del distribu...-->continua
|
|