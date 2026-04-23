Nel mondo soffiano di nuovo venti di guerra e si affastellano conflitti e dispute violente che ci riportano ai periodi più bui del Novecento, quelli che hanno profondamente segnato le generazioni di quellepoca, determinando anche le scelte della nostra, cresciuta sulle parole dordine della pace, del mai più dittature al fine di evitare di commettere gli stessi errori. Allora, questo 25 aprile, festa della Liberazione dellItalia dal nazifascismo, sia una celebrazione rivolta al futuro e non solo al passato, perché abbiamo purtroppo ancora davanti a noi il proliferare della violenza degli Stati in un pianeta che sta perdendo i suoi classici riferimenti ed equilibri geopolitici. Siamo di fronte a fenomeni nuovi che non dobbiamo commettere lo sbaglio di chiamare con parole e concetti vecchi, pena lincomprensione di quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che aggiunge:



Il 25 aprile - prosegue Bochicchio - sia dunque unulteriore occasione per recuperare la memoria del passato, ma soprattutto per guardare a un futuro di speranza che ricominci dal dialogo e dalla diplomazia come strumenti per risolvere i conflitti, in linea con quanto vollero i nostri padri costituenti, stabilendo che lItalia ripudiasse la guerra, allart. 11, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordiamo la lotta dei partigiani e, in particolare, dei resistenti socialisti che diedero la vita e si batterono per un Paese libero e giusto dopo due decenni di autoritarismo. Di chi difese la nazione contro un patriottismo esasperato che metteva i popoli gli uni contro gli altri e divaricava parossisticamente persino lo stesso popolo, che si trovò a combattere, allinterno della guerra mondiale, una guerra civile che ha lasciato lunghi strascichi fino ai nostri giorni. Ma il 25 aprile è oggi la festa di tutti gli italiani e non solo di una parte, perché tutta la nazione è andata ben oltre quel patriottismo irriducibile, ultimo rifugio delle canaglie, come lo definiva Samuel Johnson, e la nostra attuale idea di patria non può che essere aperta e inclusiva, schiusa alle differenze e alla comprensione degli altri, inserita in unottica continentale e mondiale.



Nellanno in cui Matera è Capitale della cultura e del dialogo mediterraneo, il nostro compito deve essere quello di trovare punti di unione e non di divisione. La pace peraltro si fa sempre con il nemico ed è proprio quando la guerra sembra inevitabile che occorre far emergere quegli spazi di sintonia che consentono di accomunare, piuttosto che separare irrimediabilmente, valorizzando gli aspetti di condivisione rispetto a quelli di disunione, ovviamente senza rinunciare ai propri valori e principi, che devono continuare a guidare tutti gli uomini di buona volontà. Per la Basilicata il terreno di prova è larea mediterranea, in cui dobbiamo lanciare ponti, in quanto crocevia di popoli e culture, dove mettere a frutto la nostra capacità di dialogo e reciproca comprensione. Questo - conclude Bochicchio - è il senso contemporaneo che possiamo dare al nostro 25 aprile, una celebrazione di tutti gli italiani che, unitamente, si rivolgono, dalle tragedie della loro storia, a genti vicine e lontane, con una mano tesa. Se si vuole la pace occorre preparare la pace, la guerra è solo una scorciatoia dei prepotenti che fanno pagare ai popoli il prezzo della loro tracotanza.